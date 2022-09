Ausbildungsstart bei Opel, VWN, BMW und Iveco

Rund 770.000 Menschen arbeiten in der deutschen Automobilindustrie und das Interesse an einer Berufsausbildung in diesem Bereich ist nach wie vor groß. Zum neuen Ausbildungsjahr haben rund 170 junge Menschen bei Opel ihre Berufskarriere begonnnen, ähnlich viele sind es beispielsweise bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. Bei der BMW Group haben in Produktion, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sowie in den Niederlassungen insgesamt 1200 junge Menschen in Deutschland ihre Ausbildung begonnen.

Bei Opel in Rüsselsheim konnten die 120 jungen Menschen aus rund 20 Ausbildungs- und dualen Studiengängen wählen. Die Spanne reicht von Fertigungs- über Industrie-, Zerspanungs- sowie Stanz- und Umformungsmechaniker/-in bis zu Kraftfahrzeugmechatroniker/-in, Elektroniker/-in für Automatisierungs- oder Betriebstechnik sowie technische/r Produktdesigner/-in oder Industriekauffrau-/mann. Am Standort Kaiserslautern beginnen 32 Auszubildende ihre Lehre, in Eisenach sind es 15. Bis heute haben weit über 25.000 junge Menschen ihren Start ins Berufsleben bei Opel in Deutschland begonnen. Interessierte für das Einstellungsjahr 2023 können sich bereits online bewerben. Einblicke in die Berufsausbildung gibt Opel auf der Facebook-Seite Ausbildung@opel.



Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge wurden 151 Ausbildungsplätze neu besetzt. Sie decken acht technische oder kaufmännische Berufe ab, darunter Kfz-Mechatroniker System- und Hochvolttechnik und Fachinformatiker Daten und Prozessanalyse. Darüber hinaus haben 22 junge Menschen ein duales Studium in einer der sieben Fachrichtungen begonnen. Das Werk Hannover zählt aktuell mehr als 500 Auszubildende. Die neue Bewerbungsfrist läuft ebenfalls bereits unter www.volkswagen-karriere.de und endet am 28. Februar 2023.



34 angehende Kfz-Mechatroniker, Fahrzeuglackierer, Konstruktionsmechaniker, Fachkräfte für Lagerlogsitik und weitere Azubis haben ihre Lehre bei Iveco, Magirus und Nikola in Ulm begonnen. Dazu kommen sechs dual Studierende mit Fachrichtung Fahrzeugtechnik und komplettieren die Berufsanfänger. (aum)