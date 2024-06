Neuer VWN-Vorstand für Produktion und Logistik

Steffen Reiche, derzeit Vorstand für Produktion und Produktmanagement bei SAIC Volkwagen in China, wird zum 1. August Markenvorstand für Produktion und Logistik von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Er folgt auf Josef Baumert, der diese Position mehr als zehn Jahre lang inne hatte und im Rahmen einer Altersregelung das Unternehmen nach fast 30 Jahren verlässt.

Steffen Reiche ist ebenfalls seit fast 30 Jahren im Volkswagen-Konzern tätig und hat in dieser Zeit verschiedene internationale Managementaufgaben wahrgenommen. Vor seiner Arbeit in China war er von 2018 bis Mitte 2021 CEO und President von Volkswagen de México und damit auch für die Produktion im gesamten nordamerikanischen Raum verantwortlich. Zu seinen beruflichen Stationen gehören unter anderem die Werkleitung bei Seat in Martorell, Spanien, die Leitung der Markenplanung der Volkswagen AG und die Fertigungsleitung für Volkswagen in Bratislava, Slowakei. Der gebürtige Dresdner studierte Produktionstechnik und Mechanical Engineering in Magdeburg und Bristol. (aum)