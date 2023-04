Lernen in unmittelbarer Nähe zur Fabrik

Vorstand und Betriebsrat von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) haben entschieden, die Ausbildung in Hannover an einem Standort zu bündeln. Dafür entsteht unter anderem in unmittelbarer Nähe zur Fabrik ein modernes Akademie-Gebäude. Mit der Neugestaltung der Akademie mitten im Werk Stöcken soll auch die Bindung der Auszubildenden an die Fabrik bereits während der Ausbildungsphase gestärkt werden.

Heute ist die Ausbildung bei VWN auf mehrere Sektoren über das Werksgelände in Hannover-Stöcken verteilt, dazu kommt ein Außenstandort in Langenhagen. Die neue Akademie wird gebündelt im Südrandbau des Werkes angesiedelt. Die Umbaumaßnamen starten 2024; Fertigstellung ist für Jahr 2027 geplant. (aum)