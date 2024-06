Opel übernimmt alle Auszubildenen

Opel übernimmt an seinen deutschen Standorten wie in den vergangenen Jahren wieder alle Auszubildenen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, die ihre Berufsausbildung in diesem Sommer erfolgreich beenden. Von der mit dem Betriebsrat vereinbarten unbefristeteten Zusage profitieren mehr als 100 jungen Menschen. Sie werden überwiegend in verschiedenen Fachbereichen der Werke tätig sein. Aber auch Servicebereiche wie die Werkfeuerwehren bekommen neue Mitarbeiter. Absolventen des dualen Studiums werden ihre berufliche Karriere unter anderem im Bereich Marketing beginnen.

Auch für das bevorstehene Ausbildungsjahr, das am 1. September 2024 beginnt, bietet Opel Stellen an den Standorten Rüsselsheim, Eisenach, Kaiserslautern und Bochum an. Einige wenige Restplätze sind noch verfügbar. Bewerbungen für den Ausbildungsstart im kommenden Jahr werden in Kürze ebenfalls möglich sein. (aum)