Vorschau: Kleine und große Kraftpakete und im deutschen Outback

Sommerzeit ist Saure-Gurken-Zeit – zumindest nachrichtlich gesehen. Auch in der Autobranche fahren in den Ferienmonaten die Presseabteilungen der Hersteller und Verbände spürbar nur noch mit halber Kraft. Dafür ist unsere Redaktion unverändert auf Achse. Zum Beispiel mit dem Hyundai i20 N zwischen Vogelsberg und Kellerwald, wo Michael Kirchberger das kleine koreanische Kraftpaket mit 204 PS starkem 1,6-Liter-Turbo erfahren durfte.

Überhaupt legen die Südkoreaner gerade auch geschäftlich eine beeindruckende Performance hin. Über die Gründe dafür, die Strategien die dahinterstecken und die Pläne der Marke sprechen wir mit dem deutschen Geschäftsführer Jürgen Keller.



Von ganz anderem Kaliber ist hingegen der Sportwagen, den Jens Meiners in den Fingern hatte: Der Porsche 911 GT3 mit Touring-Paket bringt als letzter Sauger der Baureihe aus einem 4,0-Liter-Sechszylinder satte 510 PS auf die Straße. Und vom letzten USA-Trip hat er dazu noch seine Eindrücke vom neuen Ford Bronco mitgebracht.



Keine neue Welt, aber dafür mit dem passenden Subaru „Deutschlands Outback“ in Brandenburg entdeckt hat unser Autor Axel F. Busse und dabei Überraschendes erfahren. Im Praxistest stellt Michael Kirchberger das Hymer-Wohnmobil BML T 780 vor. Der Teilintegrierte aus der Oberklasse ist nicht frei von kleinen Schwächen, der Fahr- und Wohnkomfort jedoch erfüllt alle hohen Erwartungen.



