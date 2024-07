Vorschau: Eine Speerspitze, ein Halbstarker und eine sichere Bank

Fast ganz Deutschland hat Ferien und die meisten Werke hierzulande legen eine Urlaubspause ein. Das macht sich im Nachrichtenaufkommen und dem viel zitierten Sommerloch bemerkbar. Der Redaktion bleibt da in der nächsten Woche etwas mehr Zeit für Praxistests.

Nach dem Wegfall des Phaeton wurde der Touareg Speerspitze im VW-Modellprogramm. Ob das Oberklasse-SUV auch den Sprung ins Elektrozeitalter schafft, steht aber noch in den Sternen. Immerhin gibt es ihn schon mal als Plug-in-Hybrid. Als Teilzeit-Stromer mit V6-Benziner und 100-kW starker E-Maschine weiß der Wolfsburger durchaus zu überzeugen, findet Frank Wald in unserem Praxistest.



Der C-HR ist mit seinem provokanten Design den Halbstarken in der Toyota-Modellpalette. Weniger provokant ist die Technik. Der C-HR fährt mit einem Hybridantrieb der jüngsten Generation vor. Wie Design und Technik zusammenpassen, klären wir im zweiten Praxistest der Woche.



Die Ténéré ist für Yamaha eine sichere Bank. Die legendäre Modellbezeichnung wurde vor fünf Jahren wiederbelebt. Mit Erfolg. Die 700er-Enduro bringt es mittlerweile auf sechs verschiedene Ausführungen. Wir schwangen uns beispielhaft auf die World Raid.



Zudem sind wir mit zwei Familien- und Business-Limousinen mit Sportwagenherz unrterwegs: dem 585 PS starken Mercedes-AMG E 53 Hybrid und dem neuen BMW M5, der sogar noch 140 PS mehr leistet.



Niesmann und Bischoff haben mit dem Clou einst Geschichte geschrieben, heute will die nunmehr vierte Generation des Nachfolgers Arto die Erfolgskurve weiter zeichnen. Erstmal rollt das Reisemobil auf Basis des Mercedes Sprinter.



Mit dem Camper durch eine bislang kaum entdeckte Region: In Friulisch-Venetien küssen die Alpen die Adria. Jenseits des Massentourismus an den Stränden finden sich heimelige Stellplätze auf Bauernhöfen und bei Winzern. Der Eura Profilia 696 EB war unserem Autor ein gutes Basislager auf der Entdeckungsreise.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt die ganze Woche über aktuelle Entwicklungen und Produktneuheiten in der Automobilwelt auf dem Laufenden. (aum)