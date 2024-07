Vorschau: Ein Junior und ein Hundertjähriger

Technisch hat sich nicht viel getan, aber optisch ist alles so gut wie neu: Dacia hat den Spring gründlich überarbeitet und mit einem neuen Preisschild versehen. Der kleine Stromer bleibt damit das günstigste Elektroauto auf dem europäischen Markt – und daran werden wohl auch die Strafzölle nichts ändern. Frank Wald war mit dem „ersten echten vollelektrischen Volksauto“ (im verregneten Bordeaux) unterwegs. Um Autos ganz anderen Kalibers dreht es sich am kommenden Wochenende beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien. Die einst britische und heute chinesische Marke MG feiert dort ihren 100. Geburtstag

Unser Autor Hans-Robert Richarz war dabei, als Journalisten jetzt auf streng abgesperrtem Testgelände in Balocco unweit von Mailand erste Erfahrungen mit dem neuen Alfa Romeo Junior Elettrica 280 sammeln durften. Bei seiner Präsentation im April hieß das Auto noch Milano, vier Tage später wurde es auf Druck der neofaschistischen Regierung Italiens umgetauft.



Vor 40 Jahren debütierten bei Harley-Davidson die Softail und der neue Evolution-Motor. Wer dem Gefühl von damals nachspüren möchte, kann das heute noch: Etwa mit der Softail Standard, deren Philosophie der Purismus ist. Wir stellen den Einstiegschopper der Kultmarke im Praxistest vor.



Die V-Klasse von Mercedes fährt nach der jüngsten Auffrischung an die Spitze des Van-Segments in Deutschland. Michael Kirchberger war mit dem bärenstarken V 300 unterwegs.



Mitten in der Hauptreisezeit und im Vorfeld des Düssseldorfer Caravan-Salons in wenigen Wochen stellen die französischen und italienischen Marken im Trigano-Haus ihre Neuheiten für die kommende Saison vor. Man darf gespannt sein, ob sich nach der Überproduktion in der Reisemobilbranche nun wieder die Zeit für das eine oder andere Schnäppchen gekommen ist.



