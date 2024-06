Vorschau: Ein Hybrid, zwei Zweiräder und drei Elektriker

Das bringen wir nächste Woche: Es hat gedauert, bis Audi den Q6 e-Tron fertig entwickelt hat. Software-Probleme und ein CEO-Wechsel hatten den Serienstart des Elektro-SUV immer wieder verzögert. Im August nun rollt der erste Stromer aus Ingolstadt auf der neuen Konzern-Elektroplattform zum Händler. Frank Wald durfte schon vorher ans Lenkrad und sagt, ob sich das Warten gelohnt hat. Mit dem Elroq kommt von Skoda ein Einstiegsmodell für die Elektromobilität. Wir sind das neue E-Modell schon gefahren und nennen Details. Markteinführung ist im kommenden Jahr.

Bisher stand der Rekord bei Elektrofahrzeugen auf sieben Ländern mit einer Batterieladung. Lucid hat das nun auf neun Länder gesteigert und nebenbei auch noch eine Bestleistung für die Reichweite aufgestellt. Außerdem steht in der kommenden Woche eine erste Testfahrt mit dem neuen Fiat 600 Hybrid an. Die italienische Stellantis-Marke folgt damit dem Beispiel von Markenbruder und Technikzwilling Jeep Avenger, der nach der Elektroversion auch den elektrifizierten Verbrenner mit 100 PS und 21-kW-E-Maschine nachgeschoben hatte.



Triumph erweitert die Tastatur seiner Mittelklassebaureihe um die Daytona 660. Die handliche Supersportlerin hat ein paar PS mehr als ihre Geschwister Trident und Sport, begeistert mit ihrem Motor und durch ihr Handling. Sie zeigt sich im Praxistest zwar nicht sanft-, aber gutmütig und deutlich komfortabler als ihre Vorgängerin.



Nachdem das gute alte Moped mit zwei Ausnahmen so gut wier ausgestorben ist, treten S-Pedelcs ein wenig in seine Fußstapfen. Und die müssen nicht immer wie ein Fahrrad aussehen, sondern können stilistisch durchaus an die Mofa-Tradition anknüpfen. So ist das Yamaha Booster nicht nur ein etwas anders geformtes 45-km/h-Fahrrad, sondern geht geht in unserem Fahrbericht durchaus auch als ein Designerstück durch.



Darüber hinaus versorgen wir Sie die ganze Woche tagesaktuell mit weiteren Nachrichten aus der Automobilwelt und über jüngste Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie. (aum)