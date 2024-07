Vorschau: Ein Gespräch, ein E-Kombi und eine Haifischnase

Auch wenn hier und dort die Werksferien enden, der Terminkalender füllt sich noch nicht wieder. An Themen herrscht dennoch kein Mangel. So hat zum Beispiel der Autohandel momentan ein Elektroproblem. Die gebrauchten E-Mobile lassen sich kaum absetzen und regelmäßig kommen Leasing-Rückläufer auf den Hof. Wir sprechen mit einem ZDK-Vertreter über die Situation und die Erwartungen an die Hersteller.

Wie alltagstauglich ein Elektroauto sein kann, beweist der Opel Astra Sports Tourer Electric im Praxistest, gehören batteriebetriebene Kombis doch immer noch zu den Raritäten auf dem Markt. Nicht nur wegen der üppigen „Haifischnase“ ist die Harley-Davidson Road Glide eine imposante Erscheinung, sondern auch wegen ihrer 380 Kilogramm Gewicht: Umso erstaunlicher, wie wohl sich sich der amerikanische Highway-Tourer auf deutschen Landstraßen fühlt. Wir stellen außerdem zwei neue Reiseführer für Mosel und Elsass vor und blicken morgen auf den Opel OSV 40 zurück.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten und Entwicklungen in der Automobilindustrie, der Motorradbranche und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)