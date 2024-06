Vorschau: Ein einstiger Exot, ein Abschied und ein günstiges Gespann

Am Anfang war der Toyota Prius – optisch wie technisch – eine automobile Merkwürdigkeit. In der fünften Generation, sportlich geformt und nur noch als Plug-in-Hybrid unterwegs, ist aus der einstigen Kuriosität ein sexy Auto geworden, das wir zum Praxistest einbestellt haben. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern: Doch bevor der neue Hyundai Santa Fe in die Verkaufsräume rollt, drehten wir mit der aktuellen Ausgabe des SUV-Flaggschiffs noch eine Abschiedsrunde durch die Berglandschaft Österreichs. In der Topausführung Signature muss das Mittelklasse-SUV keinen Vergleich mit dem heimischen Mitbewerbern scheuen.

Das Angebot an Cabrios schrumpft, und Roadster wären vermutich schon ausgetorben, hätte Mazda nicht den MX-5 enwtickelt. Der Retter der offenen Zweisitzer wid 35 Jahre alt und lebt noch immer. Guido Reinking verneigt sich übermorgen vor ihm.



In Mailand oder Madrid würde der Verkehr in der Stadt wohl gänzlich zum Erliegen kommen, wenn viele Menschen nicht mit dem Motorroller fahren würden. In Deutschland kennt die Verkehrspolitik aber in der Regel nur Autos und Farräder. Warum eigentlich? Leichtkraftroller wie der N-Max 125 von Yamaha sind auch hierzuklande durchaus heiße Kandidaten für die Verkehrswende.



Gespann fahren? Das kostet Geld. Früher boten Jawa und MZ die preisgünstige Möglichkeit mit einem Beiwagen unterweg zu sein. An diese Traditon knüpft Mash mit der Black Side 445 an, die mit etwas über 10.000 Euro hierzulande preislich nicht zu schlagen ist. Doch rauhe Einzylinder sind nicht jedermanns Sache. Mit der B-Side 500, zwei Zylindern und ordentlichen 54 PS legt die französich-chinesische Marke nun nach. Und das für nur 2000 Euro mehr. Wir sind begeistert.



Sommerzeit ist Reisezeit: Hannes Camper ist vom Verleiher zum Verkäufer von Kompakt-Reisemobilen geworden. Die Angebote sind günstig, was der Große Hannes kann, hat unser Autor Michael Kirchberger erfahren. Zudem widmen wir uns angesichts der momentanen Fußballbegeisterung einem besonderen Fernsteuer-Set von Revell.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt die ganze Woche über und tagesaktuell über die neuesten Entwicklungen in der Automobilwelt, auf dem Motorradmarkt und in der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)