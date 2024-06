Vorschau: Stromernder Spagat

XPeng feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen und bringt mit dem G6 sein drittes Modell auf den deutschen Markt. Das bereits in der Basis vollständig ausgestattete vollelektrische SUV-Coupé ist durchaus eine Kampfansage an die etablierten Hersteller. Walther Wuttke zeigt in seinem Fahrbericht, welche Qualitäten im G6 stecken.

Außerdem ist er bei Lucid zu Gast, die in den Alpen die dynamischen Qualitäten ihres elektrischen Luxusliner-Enstiegsmodells Air Pure Rwd demonstrieren. Der US-amerikanische Hersteller ist im Premium-Segment unterwegs und will in dieser Klasse auch in Europa Fuß fassen.



Volvo stellt sein Modelljahr 2025 vor. Neu im Programm bei den beiden Elektroautos EX40 und EC40 ist die Twin Motor Performance AWD Variante, wodurch die Gesamtleistung des Antriebs auf 325 kW (442 PS) steigt. Beide Stromer sowie der konventionell angetriebene XC40 sind außerdem erstmals in der komplett in schwarz ausgeführten Black Edition erhältlich. Frank Wald hat sich das mal näher angesehen.



Rover – das ist für viele Automobilfans immer noch ein wohlklingender Name. Wer heute ein neues Modell mit diesem Namen fahren möchte, der muss aufs Fahrrad umsteigen. Elektro Mobile Deutschland bietet gleich mehrere Modelle an. Eines davon ist das Trekking Bike TLM 709, das sich allerdings eher an den urbanen Nutzer wendet. Jens Riedel hat es ausprobiert.



Ebenfalls eher in die Stadt gehört der Fiat Topolino. Doch auch Pendler auf dem Lande, die vielleicht fünf oder zehn Kilometer bis zum nächsten Bahnhof fahren müssen, finden in dem Leichtkraftfahrzeug möglicherweise eine Alternative zur schlechten Busanbindung. Zudem dürfen bereits 15-Jährige den 45 km/h schnellen Zweisitzer fahren, der sie – anders als ein Kleinkraftrad oder -roller – vor Wind und Regen schützt. Nur an den Fahrkomfort sollten nicht allzu hohe Ansprüche gestellt werden, zeigt der Praxistest.



Die Caravaning-Branche knabbert offensichtlich an einem selbstgemacht gemachten Problem. Die Nachfrage scheint nach wie vor stabil, doch haben die Hersteller ihre Kapazitäten mehr als üppig erweitert. Die Zahl der unverkauften Reisemobile und Camper-Vans geht in die Tausende. Wie will man da Abhilfe schaffen, hat sich unser Autor Michael Kirchberger gefragt?



Außerdem hat er sich die Neuheiten der kommenden Saison 2024/25 bei Euro Mobil, Forster und Karmann angeschaut. Auch Knaus-Tabbert hat sein Modellprogramm fürs nächste Jahr parat. Die Highlights debütieren auf dem Caravan-Salon Ende August, zeigen sich aber bereits im Vorfeld ungeschminkt. (aum)