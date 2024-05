Vorschau: Neues von Jeep, Lamborghini und Kia

Jeep zeigt in der kommenden Woche erstmals den Avenger 4xe. Mit der neuen Version ihres kleinsten Modells komplettiert die US-Tochter im Stellantis-Konzern die Palette ihrer 4x4-Fahrzeuge. Bei der internationalen Weltpremiere in Mainz hat unser Autor Frank Wald schon einmal Platz genommen. Lamborghini stellt den Nachfolger des Huracán vor. Wir berichten außerdem vom Kongress Automobil Produktion und gehen der Frage nach, wie die europäischen Autohersteller auf die Herausforderung aus China reagieren.

Mit dem EV3 rundet Kia seine Elektropalette nach unten ab. Walther Wuttke schaut sich den neuen Stromer etwas näher an, der in der nächsten Woche erstmals offiziell gezeigt wird. Schon etliche Jahre bereichert der Subaru XV mit seinem einzigartigen Antriebskonzept die Kompaktklasse. Mit der jüngsten Modellpflege heißt er nun auch in Deutschland Crosstrek. Jens Riedel stellt das 4x4-Auto mit dem Boxermotor im Praxistest vor, das gerade erst von der „Auto Bild“ wegen seines hohen Alltagsnutzen als „Allradauto des Jahres 2024“ ausgezeichnet worden ist. Geboten wird viel Platz und guter Komfort, aber es gibt auch einen kleinen Wermutstropfen.



Außerdem holen wir die bereits für diese Woche angekündigte Berichte über den BYD Seal U und den Dacia Duster als Camper nach. Darüber hinaus finden Sie wie gewohnt tagesaktuell Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt sowie Meldungen über die jüngsten Entwicklungen in Technik und Verkehrspolitik. (aum)