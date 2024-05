Vorschau: California, Castrol und Carrera

Diese Woche war einen Arbeitstag kürzer und die nächste ist es auch. Dennoch bleibt Zeit für die eine oder andere Neuheit. So stellt Volkswagen endlich den T7 als California vor. Lexus spendiert derweil dem UX einen 15 PS stärkeren Hybridantrieb und stellt die Typenbezeichnung von 250h auf 300h um. Ein Lithiumionen-Akku ersetzt die bisherige Nickel-Metallhydrid-Batterie. Zudem kehrt eine Marke auf den Markt zurück.

Unterwegs mit einem VW ID 7 war Hans-Robert Richarz zwischen Emden und Bremerhaven, also in jener Gegend, wo der zurzeit größte Volkswagen-Stromer vom Band rollt. Fazit: Nicht nur ein Besuch der Halbinsel Butjadingen lohnt sich, auch der ID 7 ist ein Vergnügen – wenn auch in der Anschaffung ein teures.



Getriebeöle und Schmierstoffe? Klingt nicht gerade sexy und gehören mit der verordneten Abschaffung des Verbrennungsmotors doch ohnehin der Vergangenheit an, oder? Ganz im Gegenteil, würden die Experten von Castrol da widersprechen. Tatsächlich braucht es sogar hoch spezialisierte Öle, damit Getriebe in E-Autos die hohen und abrupt wechselnden Drehmomente der Elektromotoren überhaupt erst bewältigen. Darüber hinaus lassen sich mit den von der BP-Tochter entwickelten EV Fluids sogar die Reichweite verlängern sowie die Batterien kühlen und schützen, wie unser Autor Frank Wald bei einem Besuch des Castrol Driveline Technology Centre im Hamburger Hafengebiet erfahren durfte.



Seit 2017 hat sich die Zahl der zugelassenen Reisemobile in Deutschland auf eine Million verdoppelt. Reichen Park- und Stellplätze noch und wie kompetent ist der Handel unterwegs? Die Marktbeobachter von Miios haben sich das einmal genauer angesehen.



Autor, Sammler und Antiquar Jörg Trüdinger führt mit einem weiteren automobilen Büchlein zum dritten Mal in die Kinderzimmer der 60er- und 70er-Jahre zurück. Dieses Mal geht es um die Modellrennbahnen von Carrera, Scalextric und Co.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell mit weiteren Neuigkeiten aus der Automobil- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)