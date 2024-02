Vorschau: Der R 5 kehrt zurück und der Golf wird 50

Renault rollt mit einem legendären Modell in die Zukunft. Der Renault 5 ersteht als Elektroauto wieder auf. Wir sind dabei, wenn das Modell nächste Woche erstmals in Paris gezeigt wird. Dacia erneuert den in China gefertigten Spring. Mit einem neuen Design geht Deutschlands günstigstes Elektroauto in die zweite Runde.

Nissans Deutschlandchef Vincent Ricoux kann auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken und plant für die kommenden Jahre eine deutliche Steigerung der Zulassungszahlen. Im Gespräch mit dem Auto-Medienportal beschreibt der Manager die Zukunft der Marke, die vor allem elektrisch sein wird. Lancia präsentiert nächste Woche den neuen Ypsilon, wann der vollektrische Kleinwagen auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist allerdings noch offen.



Es gehört mittlerweile zum guten Ton bei Reiseenduros in Sachen Geländetauglichkeit immer nochmal eine Schippe nachzulegen. So schickt auch Ducati mit der Rally eine nochmals offroadtauglichere Desert X in die Verkaufsräume. Unser Mitarbeiter Ralf Bielefeldt stellt die nochmals drei Zentimeter höhere und speziell abgestimmte Maschine näher vor. Triumph präsentiert derweil Anfang der Woche ein Update für eine seiner Adventure-Bike-Baureihen.



Seit seligen GTI-Zeiten galten sie in punkto Dynamik und Alltagstauglichkeit nicht nur bei jüngeren Autofans, als das Maß der Dinge: Hot Hatches, kompakte, sportlich aufgebrezelte Schrägheckmodelle. In der Ära der SUV sind die Tage dieser Fahrzeuggattung allerdings gezählt. Eines der letzten Exemplare: der Audi RS 3 Sportback. Mit 400 PS Leistung eine der Speerspitzen seiner Art und nur noch vom Mercedes AMG A45 S (421 PS) übertroffen. Wir sind mit einem – im Wortsinne – besonders auffälligen Exemplar unterwegs gewesen. Apropos GTI: Harlad Kaiser spürt am Sonntag in unserem Dienst Car-Editos.Net unter anderem anhand von alten Zeitungsanzeigen dem Erfolg des VW Golf nach. Der klassenlose Kompaktbestseller erblickte vor 50 Jahren das Licht der Autowelt.



Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern: Doch bevor der neue Hyundai Santa Fe in die Verkaufsräume rollt, drehten wir mit der aktuellen Ausgabe des SUV-Flaggschiffs noch eine Abschiedsrunde durch die verschneite Berglandschaft Österreichs. In der Topausführung Signature muss das Mittelklasse-SUV keinen Vergleich mit dem heimischen Mitbewerbern scheuen.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell mit weiteren Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)