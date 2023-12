Vorschau: Von Avanti bis Zero

Mit dem neuen Avanti L, dem Bestseller aus der Nobel-Campermanufaktur La Strada, hat Michael Kirchberger eine Tour durch den winterlichen Taunus gedreht. Und festgestellt, dass sich 10 Grad minus auch im Campervan abwettern lassen. Jens Riedel hat eher ein Thema für die wärmeren Jahreszeiten behandelt. Er spricht mit Umberto Uccelli, dem Europachef von Zero Motorcyles.

In der Diskussion um Elektromobilität dreht sich in Politik und Öffentlichkeit alles um Pkw und Lastwagen. Motorräder spielen kaum eine Rolle. Dennoch sind auch hier die Hersteller in Sachen alternative Antriebe am Ball. Für die Autoren-Union Mobilität sprach jetzt Jens Riedel über die aktuelle Situation mit dem Pionier für batteriebetriebene Motorräder. Umberto Uccelli, der Europachef von Zero Motorcyles, sieht trotz des immer noch überschaubaren Marktes eine große Wachstumsdynamik. Dazu sollen auch Modelle wie die Zero DSR/X beitragen. Wir stellen das erste Elektro-Adventure-Bike im Praxistest vor. Das Fahrverhalten ist famos, die Reichweite aber wenig langstreckentauglich.



