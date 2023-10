Vorschau: Neues vom Stellantis-Markenverbund und ein Tesla-Rivale

Mit der Einführung einer weiteren E-Antriebsvariante im neuen Corsa treibt Opel die Elektrifizierung voran. Walther Wuttke sprach mit CEO Florian Huettl über Elektromobilität und Zukunft der Rüsselsheimer Marke im Stellantis-Konzern. Innerhalb des französisch-italienisch-amerikanisch-deutschen Markenverbunds wird außerdem bereits das kontaktlose, induktive Laden getestet. Und auch wir über die Erneuerung der Vans und Transporter der einzelnen Marken berichten wir.

Neue Autos stehen in der kommenden Woche auch am Start: Walther Wuttke fährt Kias neues Elektro-Flaggschiff EV9 und den Seal des chinesischen Herstellers BYD, der vor allem dem Tesla Model 3 Konkurrenz machen will. Guido Borck stellt den neuen Fiat 600e vor, den großen elektrischen Bruder des Fiat 500e.



Letzteren hat sich inzwischen auch die hauseigene Sportwagenmarke Abarth vorgenommen. Vor 60 Jahren machte Carlo Abarth dem kleinen Fiat 500 zum ersten Mal ordentlich Dampf – nun transformiert es den Abarth 500e ins Elektrozeitalter. Ob das gut gehen kann, klären wir im Praxistest.



Ein interessanter Neuzugang in der Sportwagen-WM 2024 ist die Marke Alpine. Die Renault-Tochter möchte mit dem Hypercar A424 in der FIA WEC um Gesamtsiege kämpfen und tritt im nächsten Jahr auch bei den legendären 24 Stunden von Le Mans an. Aktuell wird das Werksauto noch etlichen Funktionstests unterzogen. Guido Borck hat dem französischen Rennteam dabei über die Schulter geschaut.



Mazda hingegen lässt mit dem MX-30 R-EV nach zehn Jahren Pause wieder den Kolben kreisen. Unser Autor Michael Kirchberger blickt zurück auf die Karriere des Rotationskolbenmotors von Felix Wankel, die vor allem eins war: wankelmütig.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt über weitere aktuelle Entwicklungen in der Auto- und Motorradindustrie sowie der Verkehrspolitik und den Mobilitätsalternativen auf dem Laufenden. (aum)