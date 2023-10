Renault bekennt sich zu internationalen Automessen

Nach dem Erfolg der IAA Mobility 2023 in München hat die Renault Group ihre Präsenz auf den kommenden internationalen Automobilausstellungen zugesagt. Automessen seien „Schaufenster der großen Fortschritte“ und ein Ort, „an dem Hersteller und Besucher ihre Leidenschaft für Automobile teilen können“, heißt es.

Der Konzern wird deshalb am internationalen Genfer Autosalon im kommenden Februar teilnehmen. Und auch bei der nächsten Ausgabe des Pariser Autosalons sollen die Marken Renault, Dacia, Alpine und Mobilize vertreten sein. Darüber hinaus sei auch die Teilnahme an allen wichtigen Automobilmessen in den Regionen, in denen der Renault-Konzern präsent ist, vorgesehen. (aum)