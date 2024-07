Die Renault-Gruppe legte weltweit zu

Der Renault-Konzern hat im ersten Halbjahr weltweit 1.154.700 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verkauft. Das sind 1,9 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. In Europa kam die Markengruppe auf 847.623 Verkäufe. Das ist ein Zuwachs von 6,7 Prozent und lag über dem Marktdurchschnitt.

Renault selbst legte in Europa um 8,2 Prozent und ist die drittgrößte Marke in der Region sowie Marktführer in Frankreich. Dacia verkaufte 309.816 Fahrzeuge, was einem Anstieg von vier Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht und gehört in Europa zu den Top Ten der erfolgreichsten Marken. Alpine steigerte seine Neuzulassungen um 47,7 Prozent auf knapp 2600 Autos. (aum)