Toyota House mit Blick auf den Eiffelturm

Als Mobilitätspartner der olympischen Spiele in Paris wird Toyota neben einer Flotte von 2650 elektrifizierten Fahrzeugen und 700 elektrischen Mobilitätslösungen für die letzte Meile zum morgigen Start der Mega-Sportevents auch ein „Toyota House“ in der Nähe des Eiffelturms eröffnen.

Das „zentrale Aushängeschild während Paris 2024“ erstreckt sich über mehrere Ebenen und soll als Treffpunkt der 300 olympischen und paralympischen Athleten, ihrer Familien und Freunde genutzt werden, die der japanische Konzern im Rahmen seiner „Start Your Impossible“-Kampagne unterstützt. Dazu kommen 150 Toyota-Händler und 110 Mitarbeiter aus Deutschland. Auf zwei Etagen bietet es Ausstellungs- und Loungebereiche, eine Vortragsbühne, eine Sports Bar mit Live-Berichterstattung und die Möglichkeit, sich interaktiv mit den Team-Toyota Athleten auszutauschen. Von der darüber liegenden Dachterrasse können die Besucher mit Blick auf Eiffelturm und Seine entspannen.



Nur fünf Minuten zu Fuß sind es von dort zum bereits eröffneten Mobility Park. Toyota zeigt hier seine Mobilitätslösungen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse, die teilweise auch in Kooperation mit Partnern entwickelt wurden. Zu sehen sind etwa der Accessible People Mover (APM), der Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Gehbehinderte und auch Rollstuhlfahrer transportiert, ein Cargo-Bike mit Wasserstoffantrieb oder auch der gemeinsam mit dem österreichischen Mobilitäts-Startup Klaxon entwickelte e-puller Yosh-E. Mit einer speziellen Halterung verwandelt er einen klassischen Rollstuhl in eine batterieelektrische Mobilitätslösung. Alle Angebote können vor Ort auf eigenen Strecken getestet werden.



Der Mobility Park steht allen Toyota-Gästen während des Zeitraums der Olympischen und Paralympischen Spiele offen und wird am 9. und 10. September auch öffentlich zugänglich sein. (aum)