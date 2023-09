Vorschau: Jede Menge Neuheiten

Komplett erneuert hat Toyota nach dem Prius auch den C-HR (Coupé-Highrider). Der Crossover wurde bei der Bedienung auf die Bedürfnisse von Digital Natives zugeschnitten und wird künftig nur in Europa angboten. Peugeot enthüllt in der kommenden Woche den neuen 3008, der als erstes Modell die STLA Medium-Plattform von Stellantis nutzen darf, die für die zukünftigen Elektrofahrzeuge der Gruppe entwickelt wurde. Entsprechend wird das „Fastback-SUV“ in Deutschland dann auch nur noch als E-3008 in drei Leistungsstufen mit Front- oder Allradantrieb und in zwei Batteriegrößen mit bis zu 700 Kilometer Reichweite angeboten. In anderen Märkten soll es auch Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Versionen geben. Ab Februar soll der E-3008 im Handel sein.

Mehr als 3000 Ora Funky Cat fahren bereits auf deutschen Straßen. Jetzt bekommt das stylische Elektroauto eine GT-Version, die neben sportlicher Schminke mit automatisierten Fahrfunktionen nach Level 3 auffährt. Frank Wald hat es ausprobiert. Außerdem ist er bei der Präsentation des neuen Honda CR-V dabei. Die sechste Generation des Kompakt-SUV fährt als Vollhybrid und erstmals auch als Plug-in-Hybrid vor.



Citroën stellt in Frankreich die aufgefrischten Modelle der Baureihen C4 und C5 vor, Ford gibt nähere Details zum neuen Ranger bekannt, Guido Borck schaut sich die neue Firmenzentrale von Renault Deutschland einmal näher an und Guido Reinking das Batterietechnik-Center von Stellantis.

Darüber hinaus halten wir sie die ganze Woche über weitere Entwicklungen und neue Modelle auf dem Laufenden. (aum)