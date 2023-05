Vorschau: Neuauflage eines Pioniers und vier neue Zweiräder

Mit dem Espace begründete Renault vor 40 Jahren das Van-Segment in Europa. Nun steht die Markteinführung der sechsten Modellgeneration bevor – als SUV. Ansonsten steht die kommende Woche bei uns vielfach im Zeichen des Zweirads. So sprechen wir mit Kolja Rebstock, dem Europa-Chef von Harley-Davidson, über den 120. Geburtstag der Kultmarke aus Milwaukee.

Wegen eines vom Unternehmen nicht vorab mitgeteilten Embargos holen wir außerdem drei bereits für diese Woche angekündigte Neuvorstellungen nach: Mit dem XP 400 schließt Peugeot eine Hubraumlücke im Rollerangebot und verspricht motorradähnliches Fahrfeeling. Mit der PM-01 kehren die Franzosen außerdem auf den Motorradmarkt zurück. Die 125er, die es später auch noch als 300er geben wird, punktet nicht nur mit ihrem Styling, sondern macht auch akustisch ordentlich was her. Das gilt natürlich erst recht für das Bollern der BSA Gold Star mit ihrem mächtigen 650-Kubik-Einzylindermotor. Sie ist aktuell das authentischste Retrobike auf dem Markt und bedeutet die Rückkehr einer Marke nach 50 Jahren. Und last, but not least hat Yamaha den X-Max 300 in eine neue Form gepackt. Der Roller mutiert nicht zuletzt dank 4,2 Zoll-Farb-TFT-Cockpit mit Smartphone-Konnektivität und Navigation über die Garmin-App zum 300er Tech Max.



Der Superb ist das Spitzenmodell bei Skoda. Zwar ist sein Nachfolger mittlerweile schon in Sicht, aber die aktuelle Auflage ist immer noch auf der Höhe der Zeit. Und als Combi ist er ein beeindruckender Lademeister. Michael Kirchberger stellt ihn im Praxistest noch einmal vor.



Ansonsten finden Sie wie gewohnt bei uns tagesaktuell Meldungen und Berichte aus der Automobilindustrie und der Verkehrsspolitik sowie weiteren Bereichen der vielfältigen Welt der Mobilität. (aum)