Vorschau: Neues von Honda, Yamaha, Peugeot und Mahindra

Neben der nächsten Generation des CR-V bringt Honda mit dem ZR-V und dem e Ny1 gleich zwei komplette Neuentwicklungen auf den Markt. Wir stellen morgen alle drei vor. Yamaha spendiert der R-125 eine etwas größerte Modellpflege und der MT-125 ebenfalls ein Fünf-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Konnektivität.

Das Zeitfenster für die Journalisten ist extrem eng, die Modelle aber umso interessanter: Peugeot stellt in Spanien den Crossroller XP 400 vor und kehrt mit der PM-01 in zwei Hubraumklassen auf den Motorradmarkt zurück. Als besonderes Schmankerl ist auch noch die BSA Gold Star 650 des indischen Mutterkonzerns Mahindra mit dabei, die Retrofans begeistern dürfte und für die Peugeot Motocyles den Vertrieb übernimmt.



Unser Autor Hans-Robert Richarz war derweil mit einem Audi Q5 in Frankreich an der Côte d’Opale zwischen Calais und Boulogne unterwegs. Die Küste, wo deutsche Touristen in der Minderheit sind, ist eine Reise wert, aber auch das Auto hat einiges zu bieten.



Wie gewohnt halten wir Sie darüber hinaus tagesaktuell über neue Modelle und die jüngsten Entwicklungen in der Automobil- und Motorradbranche sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)