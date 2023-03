Vorschau: Neues von Ford, Mercedes, BMW und VW

Ford erneuert seine kleinste Nutzfahrzeugbaureihe. Den Courier wird es wieder als Lieferwagen (Transit Courier) und als Pkw-Variante (Tourneo Courier) geben, zunächst als Verbrenner, später auch als vollelektrische Fahrzeuge. Matthias Knödler stellt in der nächsten Woche den vollelektrischen Mercedes-Benz EQE SUV vor und Jens Meiners ist den neuen BMW M2 gefahren – mit Reihen-Sechszylinder und optionaler Handschaltung. Bei Volkswagen steht das nächste ID-Modell an: Walther Wuttke war bei einer Prototypfahrt dabei. Ende der Woche startet dann die New York Auto Show.

Den Praxistest widmen wir dem Peugeot 308 Hybrid. Der französische Golf-Gegner betört mit einem schicken Design sowie einem unkonventionell gestaltetem Cockpit samt Mini-Lenkrad im Innern. Die beiden 308-Topversionen sind als Plug-in-Hybride ausgelegt. Dank der Möglichkeit externen Strom nachzuladen, soll die elektrische Reichweite bei fast 70 Kilometern liegen. Unser Autor Guido Borck weiß, ob’s stimmt. Mit unserem zweiten Praxistest eröffnen wir mit dem Lexus LC 500 die Cabrio-Saison.



Auch Motorradfahrer müssen dort, wo gefordert, eine Parkscheibe benutzen. Doch wie soll das funktionieren. Eine Düsseldorferin hat sich Gedanken gemacht und eine Lösung gefunden.



Darüber hinaus versorgen wir Sie wie gewohnt tagesaktuell mit weiteren Meldugen aus der Welt der Autos und Motorräder und halten Sie über die Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)