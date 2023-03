Zwei italienische Marken an einem Tag

Die gemeinsame Konzernmutter Audi macht‘s möglich: Besucher des Ducati-Museums in Bologna können bis zum 7. Mai am gleichen Tag auch noch das Museum von Lamborghini besichtigen. Das Angebot bietet eine Preisermäßigung für die beiden Eintrittskarten und einem kostenlosen Shuttlebus für den Transfer zwischen den Museumskomplexen im Stadtviertel Borgo Panigale und Sant'Agata Bolognese. Es richtet sich an Gruppen von maximal 15 Personen, gilt nur samstags und sonntags und wird als geführte Tour von qualifizierten Mitarbeitern beider Museen abwechselnd an den Wochenenden in italienischer und englischer Sprache vorgenommen.

Für den ermäßigten Eintritt in die Museen und die Nutzung des Shuttlebusses ist eine Reservierung erforderlich, die entweder auf der Website von Lamborghini oder in dem dafür eingerichteten Bereich des Internetauftritts von Ducati vorgenommen werden kann.



Neu bei Ducati sind außerdem die „Discovey Torus“ mit Livio Lodi, dem Kurator des Museums. Der Experte wird bei den Führungen sein Wissen weitergeben und auch die eine oder andere Anekdote erzählen. Die Besichtigung der Fahrzeugsammlung in Begleitung des Kurators ist vom 1. April bis zum 7. Oktober an einem Samstag pro Monat für Gruppen von bis zu zwölf Personen möglich. Für jedes Datum gibt es eine Führung auf Italienisch und eine auf Englisch. Informationen zu den ausgewählten Tagen und Besuchszeitenhält Ducati auf seiner Internetseite bereit. (aum)