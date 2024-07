Sommerferienprogramm: Porsche trifft Lego

Das Porsche-Museum in Stuttgart bietet auch in diesem Jahr für Kinder ab sieben Jahren wieder ein kostenfreies Sommerferienprogramm (30.7.-18.8.). Dabei spielt Lego eine Rolle.

Im Mittelpunkt steht der rein elektrische Prototyp GT4 e-Performance, der am 1. August auch als Lego-Technic-Modell erscheint. In einem Quiz finden die Mädchen und Jungen mehr über den Rennwagen und seine Nachbildung heraus. Auf einer eigenen Strecke kann das ferngesteuerte Lego-Modell auch getestet werden. Tische mit den bunten Steinen bieten dann Raum für eigene Konstruktionen. Zum Abschluss werden die Kinder an einer Fotostation selbst zu einer Lego-Mini-Figur und bekommen einen exklusiven Legostein als Belohnung (so lange der Vorrat reicht).



Empfohlen werden Online-Anmeldungen frühestens drei Tage vor dem Besuch zwischen 10 und 16 Uhr im Porsche Ticketing (unter Erlebnisprogramme). Wer sich nicht vorab anmeldet, kann sich vor Ort in eine Liste eintragen.



Da die Lego auch viele Erwachsene reizt, baut der Verein Schwabensteine 2x4 für das Porsche-Museum einzigartige und unverkäufliche Modelle und Landschaften, die im Aktionszeitraum Teil der Lego-Aktionsfläche sind und die es nur dort zu sehen gibt. im



Lego-Fans ab 16 Jahren bekommen am 6. August noch eine besondere Veranstaltung geboten. Ab 18.30 Uhr treffen der Entwickler des Porsche GT4 e und zwei Lego-Designer aufeinander und erzählen von ihrer Arbeit und der Zusammenarbeit. Zudem wird das Lego-Modell auf einer kleinen Rennstrecke seine Runden drehen. Rennfahrer Jörg Bergmeister wird von seinen Erfahrungen auf der Rennstrecke berichten. Anschließend gehören das Museum und die Aktionsfläche den Besuchern exklusiv nach den offiziellen Öffnungszeiten. Auch der Museumsshop wird noch geöffnet sein. Die Teilnahme kostet 29 Euro pro Person inklusive Parken in der Museumstiefgarage. Tickets können online auf der Museumswebsite erworben werden



An den Wochenenden 3. und 4. sowie 10. und 11. August warten auf Tom Targa und Tina Turbo als Walking Acts auf die jüngeren Besucher. Die Porsche-Maskottchen werden jeweils zur vollen Stunde zwischen 10 und 16 Uhr durch das Museum gehen und haben dann Zeit für eine Begegnung und ein Erinnerungsfoto. (aum)