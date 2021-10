Wieder Werksführungen bei Ducati

Nachdem das Museum seit Mai nicht mehr geschlossen ist, finden bei Ducati in Bologna ab 11. Oktober auch wieder Werksführungen statt. Besucher können montags und freitags zwischen jeweils drei Besichtigungsterminen am Vormittag (9.15 Uhr, 9.45 Uhr, 10.15 Uhr) und am Nachmittag (14.30 Uhr, 15 Uhr,15.30 Uhr) wählen. Sowohl für die Werks- als auch für die Museumsbesichtigung ist eine Online-Buchung nötig (https://tickets.ducati.com).

Aufgrund der anhalten Covid-19-Pandemie ist der Besuch nur nach vorheriger Anmeldung und mit einer begrenzten Anzahl von Personen möglich. Erforderlich ist auch ein digitaler Impfnachweis. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren sowie Personen, die nicht geimpft werden können und über ein ärztliches Attest verfügen.



Der Eintritt in das Museum kostet 17 Euro, die kombinierte Karte für den Museumsbesuch und die Werksführung gibt es für 32 Euro. (aum)