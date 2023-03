Vorschau: Lotus-Blüten in der Kälte und ein mehrfacher Millionär

Lotus bringt in Kürze mit dem Eletre sein erstes vollelektrisches SUV auf den Markt, Unser Autor war bei den finalen Kältetestfahrten in Nordschweden dabei. Hyundai stellt die Prime-Version mit neun Sitzplätzen des futuristischen Vans Staria vor. Unser Autor Michael Kirchberger hat alle ausprobiert. Wir werfen außerdem noch einmal einen Blick auf die E-Modellpalette von Opel und sprechen mit dem Deutschland-Chef von Dacia über die aktuelle Entwicklung der Marke.

Als erster Kleinwagen mit Vollhybridantrieb, aber auch mit Sportsgeist für schnelle Rundenzeiten ist der Toyota Yaris in 22 Jahren und vier Modellgenerationen zu einem europäischen Bestseller avanciert. Wir sind dabei, wenn nächste Woche im nordfranzösischen Toyota Werk in Valenciennes das zehnmillionste Modell vom Band läuft. Im Modellprogramm eine Stufe darunter rangiert der Aygo X. Mit dem Zusatzbuchstaben ist er zwar gegenüber der Vorgängergeneration einen halben Kopf größer geworden, entschwindet aber auch preislich ein wenig dem bisherigen Niveau. Was man von Toyotas Kleinstem erwarten darf, klärt unser Praxistest. Einen weiteren absolviert bei uns der Nissan Qashqai e-Power. Er hat den gleichen Antriebsstrang wie der X-Trail, aber keinen Motor an der Hinterachse. Die Kraft geht nur zu den Vorderrädern, was ihn noch sparsamer macht.



Was für eine Figur das Weltfrauenauto 2023 auf den Spuren der Raubritter des Mittelalters macht, versucht unser Autor Hans-Robert Richarz im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal zu klären, wo er mit einem Kia Niro EV unterwegs war.



Skoda stellt seine Nachhaltigkeitsstrategie vor und der Stellantis-Konzern veranstaltet eine Talk-Runde zur Frage einer künftigen Freiheit der Mobilität für alle. Zudem blicken wir auf den Citroën Xantia zurück, der vor 30 Jahren auf den Markt kam.



Darüber hinaus finden Sie wie gewohnt an sieben Tage der Woche tageskatuell viele weitere Meldungen rund um Autos, Motorräder und andere Fahrzeuge sowie Nachrichten aus der Autoindustrie und Verkehrspolitik. (aum)