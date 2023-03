Mazda ehrt seine besten Händler

Mazda hat bei einer Veranstaltung in Stuttgart seine besten Händler mit dem „Dealer Excellence Award 2023“ ausgezeichnet. Mit dem Preis werden herausragende Leistungen im Vertrieb und Service gewürdigt, die sich in der Kundenzufriedenheit widerspiegeln. Dazu wurden rund 35.000 Service- und 5000 Kaufbefragungen ausgewertet. Vergeben wird der Dealer Award in drei Kategorien, gestaffelt nach Betriebsgröße. Erstmals gab es in diesem Jahr auch einen „Newcomer Award“ für Vertriebspartner, die neu im Händlernetz sind. Er ging an das Autohaus Sat in Leer.

Bei den Händlern mit mehr als 400 Einheiten pro Jahr belegten das Autohaus Rottmann aus Bottrop, die Richard Dämpfle GmbH Kraftfahrzeuge in Meckenbeuren und das Autohaus Klein aus Bietigheim-Bissingen die ersten der fünf Plätze, bei den Vertriebspartnern mit 200 bis 400 Fahrzeugen im jahr waren es das Autohaus Georg Meindl, Altenmarkt, Hansmann Automobile Melsungen GmbH und Autohaus Bläse in Schwäbisch Gmünd. Bei den Händlern mit jährlich 100 bis 200 Einheiten belegten die Gerhard und Figge GmbH (Waldeck-Höringhausen), das Autohaus Haselbach (Delitzsch) und Auto Rieser (Peiting) die drei vorderen Plätze. (aum)