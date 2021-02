Mazda zeichnet seine besten deutschen Händler aus

Mazda Deutschland hat seine besten Händler mit dem „Dealer Excellence Award" ausgezeichnet. Er geht an die Betriebe, die im abgelaufenen Jahr die besten Werte bei Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität in den Bereichen Service und Verkauf erzielt haben. Einen Sonderpreis gibt es in diesem Jahr zudem für den Händler, der die meisten Einheiten des ersten vollelektrischen MX-30 verkauft hat.

Der Händler-Preis geht in drei Kategorien an die jeweils fünf besten Betriebe. Unterschieden wird dabei nach dem Verkaufsvolumen. Erfasst wird die Zufriedenheit der Kunden durch eine Befragung. Außerdem fließen objektive Kennzahlen wie Marktausschöpfung im Bundesland, Kundenloyalität im Vertrieb und Service und der Anteil der per E-Mail kontaktierbaren Kunden in die Bewertung ein.



Bei den Händlern mit mehr als 250 Einheiten pro Jahr lag die Hansmann Automobile GmbH aus Kassel an der Spitze, in der Kategorie zwischen 120 und 250 Verkäufen das Autohaus Torp in Wilhelmshaven und bei den kleineren Betrieben das Autohaus Haselbach in Delitzsch. Erfolgreichster MX-30-Händler war im vergangenen Jahr die Automobile Raimund Günther GmbH, Dingelstädt. (ampnet/jri)