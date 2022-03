Mazda zeichnet seine besten Händler aus

Mazda hat seine besten Händler in Deutschland mit dem „Dealer Excellence Award 2022“ ausgezeichnet. Entscheidend sind Kundenzufriedenheit sowie besondere Leistungen in Service und Verkauf. Für die Auszeichnung, die in drei nach Verkaufsvolumen gestaffelten Kategorien vergeben wird, wurden rund 28.000 Service- und etwa 7000 Sales-Befragungen ausgewertet. Außerdem flossen objektive Kennzahlen wie Marktausschöpfung für Verkauf und Service, Service-Loyalität und der Anteil der per E-Mail kontaktierbaren Kunden in die Bewertung der Händler ein.

„Die Partnerbetriebe sind das Aushängeschild einer jeden Automobilmarke und die erste Anlaufstelle für Kunden. Das Erlebnis vor Ort beeinflusst entscheidend, wie die Kunden die Marke wahrnehmen und wie zufrieden sie mit ihr sind“, sagt Deutschland-Geschäftsführer Bernhard Kaplan. Insgesamt gab es 15 Preisträger – mit den Autohäusern Rottmann aus Bottrop (mehr als 400 Einheiten pro Jahr), AHB Automobile in Gotha (200 bis 400 Einheiten) und Haselbach in Delitzsch (100 bis 200 Einheiten) an der Spitze.



Zweite und dritte Plätze erreichten die Handelspartner Richard Dämpfle, Meckenbeuren, und Blendorf in Herten; die Autohäuser Staudt in Zirndorf und Hutter aus Pfaffenhofen sowie die Gerhard und Figge GmbH, Waldeck-Höringhausen, und das Autohaus Andreas Schulze aus Arnstadt. (aum)