Vorschau: Von SUV-Hybrid-Pionieren und hängenden Gärten

Die kommende Woche ist prall gefüllt mit Neu- und Fahrvorstellungen, Praxistest sowie Fahrberichten auf vier und zwei Rädern. Aber auch eine Experten-Runde zur Zukunft des Verbrennermotors sowie die Umwandlung einer legendären Teststrecke in blühende Landschaften ist dabei.

So stellt Genesis schon zu Beginn der Woche seine neue Limousine G70 und das SUV GV70 für erste Probefahrten bereit. Hyundais Nobelmarke will mit elegantem Design, üppigem Komfort und gutem Preis-Wert-Verhältnis nicht nur der deutschen Premium-Konkurrenz den einen oder anderen Kunden abjagen. Frank Wald testet, ob ihr das gelingen könnte.



Jetzt am Sonntag sprechen wir mit AMG-Entwicklungschef Jochen Hermann über die Zukunft der Marke im Zeichen zunehmender Elektrifizierung. Am Mittwoch berichtet Jens Meiners von der Fahrvorstellung des Porsche 911 GTS in Norditalien. Zuvor hat er mit Elfer-Entwicklungsleiter Frank Walliser über die Besonderheiten und Highlights des sportlichen Ausnahme-Athleten gesprochen. Nicht weit entfernt davon eröffnet Fiat in der Heimatstadt Turin zur selben Zeit den „La Pista 500 Sky Garden“. In den vergangenen Monaten haben die Italiener ihre legendäre Teststrecke auf dem Dach des ehemaligen Werks im Stadtteil Lingotto umgewandelt – in den größten hängenden Garten Europas mit über 28.000 Pflanzen. Außerdem will die Traditionsmarke zum ersten Mal das Museum „Casa 500“, das ganz im Zeichen des Cinquecento steht, vorstellen.



Guido Borck fährt währenddessen den neuen Peugeot 308. Der französische Golf-Konkurrent ist das wichtigste Modell der Marke und in den Abmessungen leicht gewachsen. Er ist nach wie vor sowohl als Limousine wie als Kombi erhältlich, für den Antrieb gibt es neben klassischen Motoren auch teilelektrifizierte Plug-in-Hybride.



Für automobile Trends hatte Toyota schon oft den richtigen Riecher: Mit dem RAV4 befeuerten die Japaner 1984 als eine der ersten das boomende SUV-Segment, mit dem Prius folgte drei Jahre später die Vorstellung des ersten Serienautos mit Hybridantrieb. Inzwischen ist daraus eine SUV-Hybrid-Familie geworden, die am kommende Wochenende mit dem Start des Yaris Cross ihr jüngstes Mitglied bekommt. Grund genug für Toyota – und Frank Wald – auch die anderen Geschwister noch einmal vorzustellen.



Ein reines Elektroauto hat der Hybridpionier allerdings bislang noch nicht im Programm – das bleibt zunächst der Premiumtochter Lexus mit dem UX 300e vorbehalten. Im Praxistest wünscht sich Walther Wuttke vom Crossover-Stromer vor allem etwas mehr Reichweite.



Im zweiten Praxistest steht ein recht üppig dimensioniertes Leichtkraftrad aus Fernost auf dem Prüfstand. Zontes hat mit der 300er bereits eine erste Duftmarke gesetzt. Nun wollen die Chinesen im Beta-Vertrieb auch bei den B196-Umsteigern punkten und schieben die 125 G1 in den Showroom. Außerdem stellen wir ein Buch über die wechselvolle Geschichte von Hercules vor.



Mit den jüngsten Entwürfen des „Fit for 55“-Pakets hat die EU-Kommission dem Verbrennungsmotor ein Ultimatum gestellt. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe diskutiert darüber mit Experten beim virtuellen Berliner Automobildialog. (aum)