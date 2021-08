Vorschau: Vom Sommerloch zum Caravan Salon

Noch gähnt das Sommerloch, bevor in den nächsten Wochen die Neuheiten zum IAA-Neustart in München als „IAA Mobility 2021“ die Schlagzeilen beherrschen werden. Zwar sind dort mehr Fahrrad- als Autohersteller angemeldet, aber zumindest das eine oder andere Elektroauto wird sicher auch in den Messehallen in München-Riem zu sehen sein. So etwa wie der Kia EV6, der im Herbst auf die Straßen kommt und dort mit einer Ladung bis zu 500 Kilometer weit fahren soll. Michael Kirchberger hat schon mal vorab in dem koreanischen Stromer Platz genommen.

Elektrifiziert, wenn auch nicht rein elektrisch startet der Toyota Yaris Cross mit seinem Vollhybridantrieb auf dem deutschen Markt. Bei einer ersten Ausfahrt hat sich Walther Wuttke die leicht höher gelegte und auf SUV geschminkte Variante des japanischen Kleinwagen-Bestsellers genauer angesehen. Für den Praxistest hingegen stand eine ebenso klassische wie beliebte Kombination „Alter Schule“ in Form des Land Rover Discovery Sport mit Dieselmotor bereit. Schon der kleinste Selbstzünder weiß hier mit Durchzugskraft und erstaunlich niedrigem Verbrauch zu erfreuen.



Kurz vor der IAA steht der Caravan Salon in Düsseldorf vom 27. August bis 5. September bevor. Außer der Hymer-Gruppe sind wieder alle namhaften Marken dabei und wollen in den 13 Hallen und auf dem Freigelände der Messe die Lust am Caravaning weiter schüren. Michael Kirchberger gibt einen Überblick.



