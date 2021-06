Vorschau: Getarnt, geschminkt, gedruckt und gewässert

Es ist beschlossene Sache: der neue Porsche Macan soll elektrisch fahren. Doch bevor das passiert, haben die Schwaben ihre erfolgreichste Baureihe noch einmal überarbeitet und mit neuen Motoren bestückt. In nur noch leicht getarnten Vorserienmodellen durfte unser Autor Frank Wald schon mal die ersten Proberunden drehen. Auch bei Jaguar hat sich das Kompakt-SUV E-Pace zum Bestseller gemausert. Zum neuen Modelljahr wurden Interieur und Infotainment gründlich erneuert sowie die Motorenpalette elektrifiziert, darunter erstmals mit einem 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner, der auch als Antriebsmodul im neuen Plug-in-Hybrid-Modell dient.

Walther Wuttke ist eingeladen, den Toyota Yaris Cross, die leicht höher gelegte und auf Outdoor geschminkte Variante des japanischen Polo-Konkurrenten, näher unter die Lupe zu nehmen. Im Praxistest stellt Michael Kirchberger mit dem SUV Stelvio das wichtigste Modell von Alfa Romeo vor. Die Version Veloce mit 280 Turbo-PS (206 kW) ist sehr leichtfüßig unterwegs, geht aber bei Bedienung und Infotainment eher den italienischen Weg abseits vom Mainstream.



Komponenten aus dem 3D-Drucker werden für Produktentwicklungen von E-Fahrzeugen und konventionellen Antrieben immer wichtiger. Der Stuttgarter Zulieferer Mahle stellt sein erstes eigenes 3D-Druck Center vor, das eine schnelle Fertigung von Prototypen und Kleinstserien in den Bereichen Thermomanagement, Mechanik und Mechatronik ermöglichen soll.



In Pandemiezeiten entdecken die Deutschen sogar ihre Binnengewässer als Ferienziel. Ob mit Hausboot, Segelyacht oder Motorschiff: 7500 Kilometer Wasserstraßen locken mit romantischen und malerischen Landschaften. Jetzt soll es nach dem Willen des Bundesverkehrsministers noch attraktiver werden.



Wie gewohnt versorgen wir Sie außerdem tagesaktuell mit weiten Meldungen aus der Welt der Autos und Motorräder. Auch die Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspolitik behalten wir im Blick. (ampnet/fw)