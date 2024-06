Chan Park leitet das Interieurdesign von Skoda

Chan Park hat die Leitung des Bereichs Interieurdesign bei Skoda übernommen. Er war zuvor in gleicher Funktion für Nio tätig.

Chan Park erhielt 2007 seinen Master-Abschluss in Fahrzeugdesign am Royal College of Art in London. Er begann seine berufliche Laufbahn bei Pininfarina in Italien, bevor er im Januar 2009 zu Kia Europe in Deutschland wechselte, wo er für das Innenraumdesign mehrerer Projekte verantwortlich war. Anschließend ging er als Senior Interior Design zu Mercedes-Benz und war von 2013 bis 2021 Senior Designer bei Audi.



Sein Vorgänger Peter Olah bleibt Mitglied des Designteams und übernimmt nun die Verantwortung für den Bereich Art Direction – One Design Identity. In seiner neuen Position wird er für die Definition und Begleitung einer ganzheitlichen Gestaltungsstrategie verantwortlich sein. (aum)