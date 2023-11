Skoda bleibt am Puck

Skoda hat seine seit 2017 bestehende Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) für die Spielsaison 2023/2024 verlängert. Damit ist die tschechische VW-Tochter unter anderem bei den Länderspielen und weiteren Auftritten der Nationalmannschaft präsent. So zum Beispiel diese Woche beim Deutschland Cup, wo in Landshut Deutschland, Dänemark, Österreich und die Slowakei gegeneinander antreten. Dem DEB-Team stehen 21 Skoda Fahrzeuge zur Verfügung, die als Dienstwagen oder VIP-Shuttles zum Einsatz kommen.

Außerdem soll das Skoda-Logo als Untereiswerbung bei DEB-Heimspielen der A-Nationalmannschaft zu sehen sein, ergänzt von der Wortmarke an der Bande des Spielfelds sowie Emblemen auf den Trikots und Hosen der Spieler. Auch wird die Marke in Wort und Bild auf der DEB-Website und Social-Media-Kanälen sowie auf und in den verschiedenen Drucksachen des Sportverbands wie Briefpapier, Flyer, Programmhefte oder der bei Interviews genutzten Sponsorenwand in der Mixed Zone zu sehen sein. (aum)