Skoda fährt wieder die Tour de France mit

Skoda begleitet auch in diesem Jahr wieder Tour de France (29.6.–21.7.) als Hauptsponsor. Auf den meisten Etappen wird Tour-Direktor Christian Prudhomme den rein elektrischen Enyaq als „Red Car“ nutzen, um das Peloton anzuführen. Alternativ dient ein Superb als „Kommandofahrzeug“. Skoda stellt für das legendäre Radrennen insgesamt 205 Fahrzeuge zur Verfügung.

Erneut fertigt die Designabteilung des Unternehmens die Kristallglas-Trophäen für den Gesamtsieger, den Gewinner der Punktewertung, den besten Bergfahrer und den bestplatzierten Jungprofi der Tour de France. Seit zehn Jahren tritt der tschechische Automobilhersteller außerdem Sponsor des Grünen Trikots für den Führenden der Punktewertung auf und wird zum dritten Mal in Folge auch die Tour de France Femmes avec Zwift (12.–18.8.) unterstützen.



Auf der Skoda-Radsport-Website WeLoveCycling können Fans hochwertige Preise wie Premiumräder, Grüne Trikots mit Originalunterschriften der Sprintstars, Radsportbekleidung und vieles mehr gewinnen. Als Hauptpreis verlost Skoda eine Dreitagesreise zur diesjährigen Tour de France, bei der der Gewinner in einem Begleitfahrzeug im Peloton mitfährt, eine Etappe im Helikopter abfliegt und eine gemeinsame Ausfahrt mit Radsportlegende und Tour de France-Sieger Andy Schleck unternimmt. Der frühere britische Radprofi Cameron Jeffers liefert exklusive Hintergrundinformationen und führt Interviews direkt vor Ort. Die Inhalte stehen unter dem Hashtag #whatsyourtourde in den sozialen Medien bereit. Darüber hinaus können sich Radsportfreunde mit der „Tour de France Mobile“-App über das Geschehen informieren. (aum)