Skoda eröffnet hochmodernes Simulationszentrum

Skoda hat am Stammsitz Mladá Boleslav nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ein neues Simulationszentrum eingeweiht und dabei auch das bisherige Emissionszentrum erweitert. Das mit einem Investitionsvolumen von 22 Millionen Euro erbaute Labor ermöglicht Testreihen unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Im Fokus stehen Antriebs- und Thermomanagementsysteme. Das Simulations- und Emissionszentrum dient neben der Entwicklung neuer Techniken auch der Qualitätssicherung von Serienfahrzeugen. Geplant sind bis zu 850 Tests im Jahr, die heutige und kommende regulatorische Standards der Europäischen Union, von China, Indien, Brasilien und weiteren Weltregionen abdecken.

Die Einrichtung, die im VW-Konzern als einzigartig gilt, kann Temperaturen zwischen minus sieben Grad und 50 Grad Celsius abbilden. Zudem lassen sich 10 bis 95 Prozent Luftfeuchtigkeit – was für Regionen wie Indien sehr wichtig ist, wo Skoda die konzernweite Marktverantwortung trägt – sowie Sonneneinstrahlung und Bergfahrten in Höhenlagen von bis zu 5500 Metern über dem Meeresspiegel simulieren. Das Labor umfasst einen modernen Rollenprüfstand für Fahrzeuge mit bis zu 300 kW Leistung (408 PS), der simulierte Fahrten mit bis zu 265 km/h ermöglicht. Darüber hinaus ist das Gebäude mit zwei Gebläsen zur Luftstromsimulation, einem Emissionsanalysesystem und einer Hochgeschwindigkeits-Ladestation für Elektrofahrzeuge mit bis zu 400 kW ausgestattet.



Im Rahmen des Neubaus wurde das bereits vorhandene Emissionszentrum erweitert und an die Anforderungen der Abgasnorm Euro 7 sowie möglicher weiterer neuer Anforderungen angepasst.



Skoda kann durch die Neueröffnung noch weitreichendere Verantwortung für die Entwicklung der Konzernplattform MQB27 übernehmen und die Gesamtentwicklung der Verbrennungsmotorenbaureihe EA211 inklusive Nebensystemen wie Lufteinlass, Abgassystem, Kühlung und Thermomanagement leiten. Zusätzlich kümmert sich der tschechische Automobilhersteller um die zugehörigen Schaltgetriebe und die Verknüpfung mit dem automatischen Direktschaltgetriebe DQ200. (aum)