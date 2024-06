Servicetraining von Skoda ist jetzt zertifiziert

Die Abteilung Service Training von Skoda Deutschland hat erfolgreich die Zertifizierung der Gütegemeinschaft „AutoBerufe“ des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) abgeschlossen. Sie bezieht sich auf die Ausbildungen geprüfter Automobil-Serviceberater, geprüfter Automobil-Serviceassistenz sowie geprüfter Automobil-Teile- und Zubehörverkäufer. Neben der Qualität der Ausbildung lobten die Prüfer insbesondere den besonderen Qualifizierungsprozess über die Online-Plattform.

Da nicht alle Mitarbeiter, die als Mitarbeiter in den Servicepartnerbetrieben die gleiche Vorbildung und Erfahrung mitbringen, hat Skoda ein neues Verfahren eingeführt: Am Anfang steht nun eine kompetenzbasierte Potenzialanalyse, in die jetzt erstmals auch Einschätzungen durch die Vorgesetzten integriert. Auf dieser Basis wird die Ausbildung individuell auf die Vorkenntnisse ausgerichtet. So kombiniert das neue kompetenzbasierte Verfahren individuelle und modulare Ausbildungsinhalte. Die Schulungsmethoden folgen dabei dem Ansatz des Blended Learnings und bestehen aus Webtrainings, Live-Online-Trainings und Präsenztrainings. Insgesamt stehen 22 Qualifizierungsbausteine bereit. (aum)