Harley-Davidson Euro-Festival kehrt an die Côte d’Azur zurück

Zuletzt fand es 2018 statt, die Simple Minds und etliche andere Bands rockten seinerzeit die Bühnen: Jetzt kehrt das Harley-Davidson Euro-Festival zurück. Am 8. Mai 2025 wird im französischen Port Grimaud am Golf von Saint-Tropez der Auftakt der europäischen Motorradeventsaison gefeiert.

Auftakt an der französischen Riviera ist am Freitag (9. Mai) die Custombike-Show, bei der bis zu 100 individualisierte Motorräder in sechs Kategorien um Preise wie Best in Show und People’s Choice antreten, die vom Motorradreifenprofi Metzeler gesponsert werden. Der Eintritt ist frei. Einen Tag später, am 10. Mai, versammeln sich Tausende von Bikern zur Motorradparade durch Saint-Tropez und die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Die 2025er-Location grenzt an den ursprünglichen Standort des Events an. Camping de la Plage Grimaud ist ein großer 4-Sterne-Campingplatz am Strand inklusive Supermarkt, Bars, Restaurants, Sporteinrichtungen, Wasch-, Toiletten- und Duschgebäude sowie eigenem Beach Club. Zu den Unterkunftsmöglichkeiten gehören Stellplätze für Wohnwagen und Zelte sowie eine begrenzte Anzahl von Ferienwohnungen und -studios.



Auf der Main Stage treten an den drei Event-Tagen internationale Musik-Acts auf, weitere Bühnen bieten zusätzliches Entertainment. In Kürze gibt Harley-Davidson bekannt, wer die Headliner sein werden. Der Eintritt zum Festival ist kostenpflichtig, Tickets ab 114 Euro (H.O.G.-Mitglieder ab 94 Euro) ebenso wie die Unterkünfte, sind schon jetzt unter Harley-Davidson.com zu buchen. (aum)