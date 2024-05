Harley-Davidson gibt Brief und Siegel

Mit dem seinem „Certified“-Programm gibt Harley-Davidson Brief und Siegel auf Gebrauchtmotorräder. Vor dem Verkauf werden die Maschinen in 110 Punkten geprüft. Zum Qualitätscheck gehört auch die Servicehistorie: Sind alle Inspektionen, etwaige Rückrufarbeiten oder Produktprogramme durchgeführt worden und war das Motorrad in einen Unfall verwickelt? Im Rahmen der Mileage Verification kontrolliert der Händler außerdem den Kilometerstand.

Harley-Davidson-Motorräder, die für die Zertifizierung in Frage kommen, dürfen nicht älter als 15 Jahre sein und müssen weniger als 80.000 Kilometer Laufleistung haben. Dafür gibt es zwölf Monate (optional zwei Jahre) Garantie. Die Mobilitätsgarantie Harley Assist, die rund um die Uhr Pannenhilfe garantiert, kann hinzugebucht werden. Ebenfalls auf Wunsch gibt es es die Mitgliedschaft in der Harley Owners Group. Sie bietet auch einen zehnprozentigen Rabatt auf die Harley-Custom-Cover-Motorradversicherung. (aum)