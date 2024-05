Harley-Davidson geht wieder auf die Langstrecke

Harley-Davidson wird nach dem Abbruch des Rennens auf dem Hockenheimring mit mehreren Maschinen auch beim zweiten Lauf des Deutschen Langstrecken-Cups (DLC) antreten, der am 11. Mai auf dem Nürburgring stattfindet. Vier Maschinen starten in der Superbikeklasse, in der Zwei- und Dreizylinder über ein Liter Hubraum und mit mindestens 90 PS zugelassen sind.

Neben den Projektbikes „Lap Record“ und „Plan B“, die auf den Modellen Sportster S und Pan America 1250 basieren und von Harley-Davidson Deutschland modifiziert wurden, gehen die „Lil Baggy“ und die „From Road to Race“ an den Start. Die beiden Umbauten auf Basis der Road Glide ST stammen von Harley-Davidson Rhein-Neckar sowie Harley-Davidson Düsseldorf und des niederländischen Auspuffspezialisten Dr. Jekill & Mr. Hyde. Zu den Sponsoren gehört auch Thunderbike Harley-Davidson Niederrhein.



Über die Aktivitäten hält Harley-Davidson Deutschland die Fans auch auf seinen Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden. (aum)