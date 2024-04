Harley-Davidson Racing in der zweiten Staffel von Push the Limit

Die Youtube-Dokureihe „Push the Limit“ hat das Harley-Davidson Factory Racing Team und andere Fahrer während der Rennserie „MotoAmerica Mission King of the Baggers 2023“ begleitet. Fans bekommen hier einen unmittelbaren Eindruck von der Action und Spannung bei den Wettkämpfen auf den US-Tracks. Die Doku-Serie erscheint episodenweise, wöchentlich wird eine neue Folge veröffentlicht.

Dabei stehen verschiedene Bagger-Racer der Saison 2023 im Mittelpunkt, darunter der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte von MotoAmerica Mission King of the Baggers, Harley-Davidson-Werksfahrer Kyle Wyman. Er landete im vergangenen Jahr siebenmal ganz oben auf dem Siegerpodest und wurde Dritter in der Saisonwertung. Seit dem Start der Serie vor drei Jahren gewann Wyman 14 von 26 Rennen und sicherte sich 2021 die Saisonmeisterschaft. Vorgestellt werden in der Serie auch die King of the Baggers-Titelverteidiger Hayden Gillim und James Rispoli sowie weitere Fahrer.



In der Moto America Mission King of the Baggers-Rennserie treten für den Wettbewerb modifizierte US-Touringbikes mit V-Twin, Verkleidung und Koffern gegeneinander an. 2024 wird sie auf 18 Rennen erweitert, die an neun Wochenenden in Verbindung mit den MotoAmerica Superbike Rennen stattfinden. (aum)