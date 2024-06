Harley-Davidson zeigt sich beim Moto GP

Harley-Davidson wird sich in diesem Jahr beim Moto GP präsentieren. Am Rande der Rennen in den Niederlanden, Deutschland (5.–7.7.), Großbritannien und Österreich (16.–18.8.) haben Motorsportfans die Gelegenheit, die Modelle der Marke aus Milwaukee etwas näher kennenzulernen. Harley-Davidson selbst hat eine lange Racetrack-Tradition, engagiert sich in der amerikanischen Bagger-Rennserie und tritt in diesem Jahr auch mit vier Maschinen bei deutschen Langstreckenrennen an. Die Motorräder basieren auf der Nightster S, der Pan America 1250 und der Road Glide ST. (aum)