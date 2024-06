Bei der Internationalen Luftfahrtausstellung ILA bis Sonntag in Berlin präsentieren kleine und große Unternehmen zusammen mit Forschungsinstituten, wie sie sich eine klimaneutrale Luftfahrt vorstellen. Konzepte und Technologien gibt es viele, alle bekannt auch aus der Diskussion um das klimaneutrale Verbrennerauto. Oder gibt es in Berlin einen neuen Blick auf die Zukunft in diesem Zweig des Transportwesens, fragt unser Autor. (aum)