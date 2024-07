Renault Rafale mit 300 PS bestellbar

Der Renault Rafale ist ab sofort auch in der 300 PS (221 kW) starken Topmotorisierung bestellbar. Der E-Tech Plug-in-Hybrid 300 4x4 hat eine 22 kWh große Batterie, die bis zu 100 Kilometer rein elektrisches Fahren ermöglichen soll. Der Elektromotor steht außerdem für den Allradantrieb des Fahrzeugs. Die Preise für den Rafale E-Tech Plug-in-Hybrid 300 4x4 starten bei 53.300 Euro für die Ausstattung Esprit Alpine inklusive Allradlenkung Stoff-Alcantara-Sportsitzen mt blauem Stofffutter und Nähten in Tricolore und leuchtendem Alpine-Logo in den Rückenlehnen. Darüber rangiert die Version Atelier Alpine mit LED-Matrix-Vision-Matrix-Scheinwerfern und Active Driver Assist sowie adaptiver Dämpfung, die ab 57.800 Euro erhältlich ist. (aum)