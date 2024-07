Toyota verlängert die seit vier Jahren bestehende Partnerschaft mit den Basektball-Bundesligen der Frauen und bleibt für weitere zwei Jahre Haupt- und Namenssponsor der Damen Basketball Bundesligen. Der in Köln ansässige Importeur stellt den Bundesligisten der beiden höchsten deutschen Spielklassen und deren Sportlerinnen, Trainer und Trainerinnen sowie Repräsentanten mindestens bis Sommer 2026 weiterhin exklusive Mobilitätsdienstleistungen zur Verfügung. Außerdem werden künftig umfangreiche Aktionen, Werbe- und Aktivierungsmaßnahmen im Rahmen des Bundesliga-Spielbetriebs umgesetzt, um mehr Aufmerksamkeit auf den Damenbasketball in Deutschland zu lenken und dessen Sichtbarkeit zu erhöhen.

Unverändert bleiben die beiden Liga-Namen: Die besten Basketballerinnen in Deutschland messen sich weiterhin in der „Toyota 1. Damen Basketball Bundesliga“ (Toyota 1. DBBL“) und in der „Toyota 2. Damen Basketball Bundesliga“ (Toyota 2. DBBL).



Seit Beginn des Jahres ist Toyota auch offizieller Mobilitätspartner des Deutschen Basketball Bundes (DBB) sowie seit 2017 Hauptsponsor Rollstuhlbasketballer Köln 99ers. Der Automobilhersteller präsentiert sich momentan auch in Paris als weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. (aum)