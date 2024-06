Seit 50 Jahren rollt er vom Band – und rollt und rollt ...

Volkswagen hat gestern in Wolfsburg ein halbes Jahrhundert Golf-Produktion gefeiert. Im Frühjahr 1974 begann dort die Serienproduktion der ersten Modellgeneration. Zu den Gästen in Halle 12 des Stammwerks zählten neben Beschäftigten der Markenvorstand um CEO Thomas Schäfer, Vertreter des Konzernvorstands und des Betriebsrats sowie Vertreter aus der Politik. Ministerpräsident Stephan Weil hob die wirtschaftliche Bedeutung des VW Golf für das Land Niedersachsen und den Wirtschaftsstandort Deutschland hervor.

Im Mittelpunkt des Festakts, der von der Volkswagen Big Band begleitet wurde, standen die Beschäftigen des Werks. Zu ihnen gehört Nicola Benenati, der seit 45 Jahren in der Golf-Produktion tätig ist und somit an allen acht Modellgenerationen der Baureihe mitgearbeitet hat. Und Roland Walter, der vor 40 Jahren die Anfänge der Produktion des Golf II in der damals neu errichteten Halle 54 miterlebt hat und sich im Talk mit Viktoria Schoke, Meisternachwuchskraft in der Halle 12, darüber austauschte, wie sich die Fertigung in den vergangenen fünf Jahrzehnten verändert hat. In dieser Zeit wurde am Hauptsitz des Unternehmens mehr als die Hälfte der weltweit 37 Millionen verkauften Golf produziert, insgesamt mehr 20 Millionen.



Mitarbeiter stellten zum Jubiläum außerdem einen ganz besonderen Golf vor. Im Vorfeld hatten Beschäftigte, darunter viele Auszubildende, einen neuen Golf 8 mit einer Collage von Mitarbeiter-Bildern gestaltet. Das Unikat wird in Zukunft als Teil der internen Fahrzeugflotte im Werk unterwegs sein. (aum)