Der neue Golf zündet jetzt auch Erdgas

Volkswagen schickt den neuen Golf ab sofort auch mit Erdgasantrieb in den Vorverkauf. Als Golf TGI reiht er sich in das Portfolio der CNG-Fahrzeuge im Konzern von der Nomenklatur her ein. Er leistet 130 PS (96 kW) und wird mit einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Motor angetrieben. Das Erdgas wird in drei Tanks gespeichert. Ein kleiner Benzintank dient als zusätzliche Notreserve. Die Maximalreichweite von 400 Kilometern nach WLTP-Normzyklus ist im üblichen Feld angesiedelt. Der neue Golf TGI ist ab sofort vorbestellbar. Noch im Oktober wird auch der Variant als TGI folgen. (ampnet/deg)