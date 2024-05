Jede Menge Motorräder, viel Musik und über 50.000 Menschen

Jede Menge Motorräder und viel Musik verspricht die 30. Auflage der European Harley Owners Group Rally (6.–9.6.) im italienischen Senigallia mit seiner pittoresken Alstadt. Erwartet werden mehr als 50.000 Teilnehmer der H.O.G. und weitere Motorradfans. Zum Programm gehören eine Custom-Bike-Show am Freitag und eine große Motorradparade am Samstag. Angeboten werden auch halbtägige Offroad-Experiences mit der Pan America 1250. Live spielen unter anderem The Picturebooks aus Gütersloh, Eric Steckel, Marky Ramone’s Blitzkrieg, Timothy „Rock“ Cavicchini und Giuseppe Scarpato & Hillside Power Trio sowie The Lucky Ghosts und The Hotpants.

Der Eintritt zur European H.O.G. Rally ist kostenlos. Weitere Details und Tipps zu Unterkünften finden Kurzentschlossene unter www.harley-davidson.com/events. Alternativ kann ein Zimmer unter https://booking.senigalliaincoming.it/en/hd-event gebucht werden. (aum)