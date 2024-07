Der Bürgermeister hatte es nicht weit

Ralph Manzke, Bürgermeister von Wesseling, fährt ab sofort Nissan: Er holte sein Dienstfahrzeug, einen vollelektrischer Ariya, direkt in der Deutschlandzentrale ab, die sich seit zwei Jahren in der nordrhein-westfälischen Stadt befindet. „Da ich unbedingt ein Elektroauto fahren wollte, habe ich mich sehr gefreut, dass Nissan sich mit dem Ariya an der Ausschreibung beteiligt hat. Durch Probefahrten konnte ich bereits Erfahrungen sammeln und bin überzeugt, das richtige Fahrzeug für mich gefunden zu haben“, freute sich der Bürgermeister. (aum)